l’album del Ridge di Beautiful

Ronn Moss torna al mondo della musica con Surprise Trip Love, il suo nuovo album: tutti i dettagli sul lavoro del Ridge di Beautiful.

Sapevi che Ridge Forrester è un cantante? Oh meglio, che Ronn Moss ha una carriera parallela a quella di attore, come musicista? Ebbene sì. Anche se in tutto il mondo, e soprattutto in Italia, il buon Ronn non è altri che Ridge, uno dei grandi protagonisti della soap opera Beautiful, almeno fino a pochi anni fa, è stato ed è ancora oggi anche e soprattutto un musicista. E anche di talento. Un artista che non ha mai messo da parte la sua passione e che adesso è pronto a tornare al mondo delle sette note con un nuovo album: Surprise Trip Love.

Ronn Moss presenta il suo nuovo album

“Ero un musicista prima di Ridge e lo sono ancora“, ha raccontato il cantautore, classe 1952, in una conferenza stampa per presentare il suo nuovo lavoro discografico. Ed è anche per questo che ha voluto con forza rimettersi in gioco nel mondo della musica, per far conoscere alla gente la sua seconda carriera. Che poi per lui non è una seconda carriera, ma una ‘prima bis’, potremmo dire.

Ronn Moss

Per quanto riguarda il suo secondo lavoro, uscito il 12 maggio 2023 in formato fisico e sulle piattaforme streaming più importanti, è nato da un processo creativo che lui stesso definisce spontaneo, magico e quasi spirituale. Partendo dalla colonna sonora di un omonimo film il progetto si è ampliato, canzone dopo canzone, fino a diventare un vero e proprio album prodotto in Italia da Bros Group e prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro.

La carriera musicale di Ronn Moss

Se di lui conosciamo tutto come attore, vale la pena fare un breve recap della sua vita da musicista. Prima ancora di diventare Ridge, Ronn Moss si è infatti tuffato nel mondo dell’industria musicale, sul finire degli anni Settanta, fondando il gruppo rock Player, con cui ha inciso alcuni singoli di discreto successo, senza però mai arrivare al grande pubblico.

‘Distratto’, in un certo senso, dalla sua carriera come attore nella soap opera più amata al mondo, è tornato al mondo delle sette note solo negli ultimi anni, complice l’ispirazione datagli dal film Surprise Trip – Viaggio a sorpresa, una commedia del 2021 girata tra New York e la Puglia insieme a Lino Banfi.

Un lavoro che, come questo suo nuovo album, per lui è una sorta di dichiarazione d’amore all’Italia, il paese che maggiormente gli ha dato successo, affetto, amore. Il paese che lo ha adottato e che adesso è pronto a godersi anche questo nuovo regalo, dalle sonorità pop rock che sanno di California. E, perché no, anche di Gargano, Salento, Murge.

Di seguito l’audio della sua Surprise Trip Love: