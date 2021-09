Secondo la recensione di Pitchfork, il nuovo album del cartone batte quello di Kanye West, con un punteggio più alto, rispetto a quello del rapper statunitense.

Donda ha fatto parlare tutti di Kanye West, anche il personaggio principale di Peppa Pig, una serie animata britannica dedicata ai bambini. La recensione di Pitchfork ha assegnato al progetto tanto atteso di Kanye West un punteggio di 6,0 su 10. I fan si sono offesi per il punteggio: alcuni affermano che le recensioni non sono affidabili quando escono la stessa settimana (o addirittura lo stesso giorno) in cui l’album esce. Il nuovo album del cartone, dunque, ha superato quello del rapper statunitense. L’account Twitter di Peppa Pig ha mostrato che l’album della simpatica porcellina rosa ha effettivamente ottenuto un punteggio più alto di quello di West su Pitchfork, pari a 6,5 su 10.

Kanye West

Kanye West, Donda battuto dal nuovo album di Peppa Pig

Il tweet dell’account ufficiale di Peppa Pig ha creato molto scalpore in rete e commenti da parte dei sostenitori di Kanye West, nonché qualche sorriso dai fan della dolce porcellina della serie animata britannca. Il post – come potrete immaginare – è stato cancellato di lì a poco ma la rete non dimentica e, soprattutto, salva ogni cosa, pertanto, ecco il commento pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale del cartone animato:

“Peppa non ha bisogno di ospitare feste allo stadio Mercedes-Benz per ottenere quel .5″: un commento ironico e provocatorio, per indicare, appunto, che per quel mezzo punto l’album di Peppa Pig ha avuto una valutazione migliore di Donda di Kanye West. Come sapete il rapper a stelle e strisce ha tenuto diverse feste per promuovere l’ascolto di Donda negli stadi di calcio di Atlanta e Chicago prima dell’uscita dell’album, avvenuta il 29 agosto.

Il primo album di Peppa Pig

Peppa Pig ha fatto sì che i bambini americani sviluppassero accenti britannici. Il primo album della maialina rosa, giustamente intitolato My First Album, arrivò online nel mese di luglio 2019, anno in cui in molti iniziarono a osannare e pubblicizzare Peppa come nuova icona pop.

La gente scherzò sul fatto che l’album di Peppa avrebbe battuto ampiamente il nuovo che Iggy Azalea si apprestava a pubblicare proprio nello stesso giorno. La stessa artista trovò divertenti queste affermazioni, tanto che lei stessa prese parte allo scherzo.