L’albero dell’anno 2024 cammina e sembra uscito da un’opera di Tolkien

Un albero eccezionale ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Questo maestoso esemplare di rātā settentrionale (Metrosideros robusta), soprannominato “L’Albero Errante” o in inglese “The Walking Tree”, evoca immagini che ricordano gli Ent de “Il Signore degli Anelli” di Tolkien.

La notizia, neanche a farlo apposta, arriva dopo la scoperta di un pesce che porta il nome di un personaggio della trilogia tolkieniana. Il rātā in questione specie endemica della Nuova Zelandache può raggiungere altezze vertiginose di 25 metri e vantare una longevità millenaria. Ciò che lo rende davvero unico è la sua peculiare struttura: due tronchi si estendono verso il basso, conferendogli l’illusione di star camminando (qui la foto).

È proprio questa caratteristica distintiva ha conquistato il cuore dei votanti, assicurandogli il 42% dei voti nella fase finale del concorso “L’albero dell’anno in Nuova Zelanda”. Richie Hill, presidente del concorso Albero dell’Anno, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento dicendo che lalbero incarna perfettamente la magnificenza della flora neozelandese e celebra il ruolo cruciale degli alberi nelle comunità locali, non solo per il loro valore ambientale, ma anche come ponte tra passato, presente e futuro.

Doverosa qualche curiosità sul rātā. Il ciclo vitale è affascinante quanto il suo aspetto. Inizia la sua esistenza come epifita, crescendo sulla superficie di un altro albero. Con il tempo, le sue radici raggiungono il suolo e avvolgono l’albero ospite, dando vita a una forma unica e imponente. Questo processo, lento ma inesorabile, è una vera e propria danza della natura che trasforma il rātā in un gigante verde quasi immortale.

Ma chissà se vivrà quanto questa quercia miracolosa!