Lakers vincono contro Utah Jazz

A Salt Lake City, Luka Doncic ha segnato 33 punti e aggiunto 11 rimbalzi, mentre LeBron James ha realizzato 17 punti nella sua prima partita in trasferta della stagione, aiutando i Los Angeles Lakers a sconfiggere gli Utah Jazz con un punteggio di 108-106. James, che ha segnato la maggior parte dei suoi punti con azioni rapide e potenti toward il canestro, ha anche aggiunto 8 assist e 6 rimbalzi in 34 minuti.

Lauri Markkanen ha segnato 12 dei suoi 20 punti nel quarto quarto e ha guidato la rimonta dei Jazz. Il suo tiro da tre punti è stato l’ultimo di una serie di 17-5 che ha portato Utah a -1 con il punteggio di 107-106. Dopo che Doncic ha realizzato uno dei due tiri liberi, il jumper di Keyonte George dalla corner è uscito dal rim juste prima del suono della sirena finale.

Keyonte George ha segnato 27 punti e aggiunto 8 assist per i Jazz, che avevano guidato la partita di mercoledì alla pausa, prima di perdere 140-126. Questa partita è stata più competitiva dall’inizio alla fine. Austin Reaves ha segnato 22 punti e Rui Hachimura ha aggiunto 13 per i Lakers, che hanno vinto quattro partite consecutive.

Nessuna delle due squadre aveva avuto un vantaggio maggiore di 9 punti fino a quando i Lakers non sono andati in una serie di 13-0, culminata con un tiro da tre di Doncic a 6:06 dalla fine, che ha dato ai Lakers un vantaggio di 98-85. Il maggior vantaggio precedente era stato quando i Lakers erano in vantaggio 67-58. I Jazz sono poi tornati in partita con una serie di 16-2, prendendo il comando 74-69 a metà del terzo quarto.

Deandre Ayton ha segnato 2 punti in 13 minuti prima di abbandonare la partita a metà del secondo quarto a causa di una contusione al ginocchio. Maxi Kleber ha realizzato il suo 1000esimo canestro in carriera, un dunk decisivo e l’ultimo canestro dei Lakers, che ha portato il punteggio a 107-101 a 1:21 dalla fine. I Lakers ospiteranno i Los Angeles Clippers martedì, mentre i Jazz visiteranno Golden State lunedì.