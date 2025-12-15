8.6 C
Lakers senza Reaves contro i Suns

Lakers senza Reaves contro i Suns

Tre giocatori standard della squadra dei Los Angeles Lakers non giocheranno contro i Phoenix Suns. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 1 dicembre, i Lakers avevano appena riaggiunto LeBron James dopo un breve stop per infortunio. Tuttavia, James non è riuscito a migliorare la squadra e i Suns li hanno battuti 125-108.

In quella partita, Luka Doncic ha segnato 38 punti e ha preso 11 rimbalzi, mentre LeBron James ne ha segnati solo 10. Il giocatore dei Lakers Austin Reaves ha aggiunto 16 punti e 3 assist. I Suns, anche senza Devin Booker, hanno dominato i Lakers, con Collin Gillespie che ha segnato 28 punti e Dillon Brooks che ha messo a segno 33 punti.

L’allenatore JJ Redick ha commentato: “I dei del basket ti ricompensano, ma ti puniscono anche. E così, quando abbiamo avuto l’opportunità di essere ricompensati, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare e siamo stati puniti”.

Attualmente, i Lakers sono al quinto posto nella Western Conference con un record di 17-7, mentre i Suns sono al settimo posto con un record di 14-11. I Lakers saranno senza Austin Reaves, che è stato diagnosticato con una distorsione muscolare al polpaccio sinistro e sarà fuori almeno per una settimana. Inoltre, Maxi Kleber e Bronny James saranno assenti. I Suns, invece, saranno senza Jalen Green e Isaiah Livers, mentre Devin Booker e Dillon Brooks sono in dubbio.

