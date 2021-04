Una maglia da calcio in memoria di Bob Marley: l’omaggio al re del reggae dell’Ajax, il più blasonato club olandese.

Spesso calcio e musica sono mondi che si uniscono. Tanti tifosi sono anche appassionati di musica, e viceversa. Non è quindi un caso che, per omaggiare uno dei più grandi della storia della musica, Bob Marley, un grande club calcistico come l’Ajax abbia deciso di lanciare una maglia speciale, che verrà indossata nella stagione 2021/22. Una t-shirt che ha scatenato l’entusiasmo da parte dei fan della squadra olandese e non solo.

L’Ajax lancia una maglia per Bob Marley

L’11 maggio ricorrerà un anniversario importante: i 40 anni dalla scomparsa di Bob Marley, il re del reggae, uno degli artisti più amati di tutti i tempi. E proprio in quel giorno verrà lanciata ufficialmente la terza casacca ufficiale dell’Ajax, dedicata proprio all’artista giamaicano.

L’idea del club di omaggiare Bob è nata non solo dalla grande passione che l’artista aveva per il calcio, ma anche dal fatto che dal 2008 uno degli inni dei tifosi dei lancieri è proprio un brano di Bob Marley: Three Little Birds, canzone venne eseguita per la prima volta da un dj alla Johan Cruijff Arena prima di un match contro il Cardiff, diventando da allora una delle tradizionali musiche d’accompagnamento alla partita.

La maglia nera dell’Ajax per Bob

La terza maglietta preparata dal club olandese ha già conquistato il cuore dei tifosi. Si tratta di una t-shirt nera, piuttosto semplice, ma con dettagli in rosso, giallo e verde nel colletto, per richiamare i colori tipici della cultura Rastafari, rappresentata in tutto il mondo proprio dall’artista giamaicano. Anche le tre stelle che campeggiano sopra il simbolo del club sono in rosso, giallo e verde. Ecco le foto di una delle magliette che faranno più gola ai collezionisti:

