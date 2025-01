LAIOUNG: Riflessioni sul Passato e Sguardi al Futuro nel Nuovo Singolo ‘2016’

Laioung ritorna con il nuovo singolo “2016”, un brano che rappresenta un omaggio a un anno significativo per la musica trap italiana. L’artista ha dichiarato che questo singolo non solo celebra il periodo in cui la trap ha iniziato a farsi strada in Italia, ma funge anche da punto di partenza per nuove esplorazioni musicali. Con la collaborazione di artisti come Maruego, Ghali, Izi, Tedua e Sfera Ebbasta, Laioung ha contribuito a dare vita a una scena emergente, e con “2016” desidera evocare quel momento cruciale per sviluppare sonorità innovative che fondono influenze globali e stili contemporanei.

Nato da madre italiana e padre sierraleonese, Giuseppe Bockarie Consoli, conosciuto come Laioung, ha trascorso la sua infanzia tra Europa, Africa e Canada. Queste esperienze multiculturali hanno influenzato profondamente la sua produzione musicale, caratterizzata da un mix di generi come trap e afrobeat, oltre ad altre sonorità internazionali. Il suo debutto nel 2016 con il brano “Giovane Giovane” ha segnato l’inizio di una carriera in crescita, sostenuta dall’etichetta indipendente RRR Records, che lo ha aiutato a consolidare il suo posto all’interno della scena urban italiana.

Il nuovo singolo “2016” rappresenta un momento di riflessione e transizione per il cantante, il quale si prepara a intraprendere nuove direzioni artistiche. La canzone è stata rilasciata oggi, segnando un passo importante nella sua evoluzione musicale, mentre racconta la sua storia e le sue radici. Laioung continua a spingere i confini della musica italiana, attingendo alle sue origini e alle esperienze vissute in vari continenti per creare un sound unico e contemporaneo.

La sua voglia di esplorare nuovi linguaggi musicali è evidente in questo lavoro, che non solo guarda al passato ma anticipa ciò che verrà nel futuro della sua carriera. “2016” si inserisce così in un percorso artistico ricco di promesse e sperimentazioni, sottolineando la vitalità e la freschezza della scena musicale urbana italiana.

