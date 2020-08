“Account disattivato da domani”. Ci hanno sperato fino all’ultimo in una stabilizzazione in extremis, ma la scure si è abbattuta sui primi due dei circa 100 precari dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, in bilico da fine giugno, da quando cioè è stata loro annunciata l’intenzione di non rinnovare più i contratti. A uscire dall’Agenzia sono due persone che avevano un co.co.co. in scadenza proprio oggi, lunedì 31 agosto. La stessa sorte toccherà nelle prossime settimane e mesi agli altri colleghi co.co.co., man mano che arriveranno a scadenza. Mentre gli oltre 40 lavoratori interinali hanno un orizzonte che arriva fino al 15 ottobre, dopo l’approvazione in ‘zona Cesarini’ di una proroga dei loro contratti in scadenza il 30 giugno.

