L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità della prima terapia genica, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per tutti i bambini affetti da atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 1 che pesano meno di 13,5 chili. Il via libera è arrivato a conclusione di un processo iniziato nel maggio 2020. Prevede una sola somministrazione. Il nome commerciale del farmaco, prodotto da Novartis, è Zolgensma.

La nuova sfida: le terapie geniche e cellulari



A novembre 2020, dopo che la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa aveva valutato come innovativa questa terapia, era stato deciso di ammetterla alla rimborsabilità per i bambini fino ai sei mesi di età alla luce degli importanti benefici attesi. In parallelo si è sviluppata la rigorosa negoziazione da parte del Comitato Prezzi e Rimborsi per giungere a definire un prezzo del farmaco che fosse sostenibile per il Sistema sanitario nazionale.

Aifa si dichiara soddisfatta per la possibilità di rendere disponibile una terapia genica che offre una prospettiva di vita radicalmente migliore per i bambini affetti da Sma. L’accordo con l’azienda Novartis ha inoltre incluso l’impegno della società a mettere a disposizione il farmaco a titolo gratuito all’interno di studi clinici per i bambini con un peso compreso tra i 13,5 e i 21 chili, allo scopo di acquisire su questi pazienti, in un setting controllato, dati ulteriori di efficacia e sicurezza.

In Italia nascono ogni anno circa 40-50 bambini con atrofia muscolare spinale, patologia neuromuscolare rara – prima causa di morte genetica infantile – caratterizzata dalla progressiva perdita delle capacità motorie. Colpisce soprattutto in età pediatrica rendendo difficile gesti quotidiani come sedersi e stare in piedi, nei casi più gravi deglutire e respirare. La Sma di tipo1 – la forma più grave della malattia – colpisce il 60% dei nuovi nati con la patologia (circa 20-25 bambini ogni anno) e fino a pochi anni fa era difficile sopravvivere oltre i due anni.

Per Famiglie SMA, l’associazione di pazienti con atrofia muscolare spinale e delle loro famiglie, questa approvazione permetterà di cambiare il decorso della malattia. Fino ad oggi era previsto l’accesso anticipato fino a 6 mesi, ora potranno accedervi bambini con un’età media intorno ai 3 anni.

In base agli studi clinici a disposizione, un trattamento precoce consente di ottenere nei bambini tappe di sviluppo motorie che si avvicinano a quelle dei coetanei sani, come il controllo della testa e la capacità di sedersi senza supporto, senza il bisogno di ricorrere a supporti ventilatori che normalmente la storia della malattia prevede.