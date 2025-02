xAI ha lanciato una nuova modalità di interazione vocale per Grok 3, disponibile solo per abbonati premium. Questa funzione rispecchia la modalità vocale avanzata di OpenAI su ChatGPT, ma Grok 3 offre la possibilità di scegliere tra diverse personalità, tutte con una voce femminile predefinita e senza censure. Tra le nuove personalità, spicca la modalità Unhinged, che ha suscitato polemiche per i suoi toni aggressivi e volgari, mostrando Grok che “perde il controllo”. Altre modalità includono Storyteller, che rende Grok un narratore calmo; Romantic, che adotta un tono affettuoso; e Meditation, che guida l’utente in esperienze di rilassamento. La modalità Conspiracy si concentra su teorie del complotto, mentre Unlicensed Therapist simula un rapporto terapeutico senza qualifiche professionali. Grok Doc agisce come un medico, fornendo risposte sulla salute, e Sexy si comporta come un operatore di linee erotiche, con linguaggio esplicito. Infine, Professor consente a Grok di spiegare concetti scientifici in modo educativo. Questa introduzione di personalità vocali si distingue dalle altre tecnologie AI, che tendono a avere politiche di moderazione più severe e a censurare contenuti delicati. Elon Musk ha chiarito il suo obiettivo di sviluppare un chatbot non censurato, opponendosi così ai modelli di AI considerati troppo restrittivi e con un’impronta politica di sinistra.

