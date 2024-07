l’AI Act entrerà in vigore tra pochi giorni

Sono passati diversi mesi dalla pubblicazione del nostro approfondimento sull’AI Act, ovvero il primo grande regolamento per l’intelligenza artificiale voluto dall’Unione Europea. Adesso, però, è stato effettuato un passaggio importante: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE segna, infatti, un’entrata in vigore dell’AI Act tra pochi giorni.

Come riportato da portali come TechCrunch ed Engadget, l’entrata in vigore è prevista 20 giorni dopo la pubblicazione, avvenuta nella giornata del 12 luglio 2024. Questo significa che la data da segnare sul calendario è quella del 2 agosto 2024, anche se, come già spiegato a più riprese su queste pagine anche in passato, ci vorranno diversi anni affinché il regolamento diventi del tutto esecutivo.

La piena operatività per i principali sistemi IA è prevista tra 24 mesi, ovvero bisognerà attendere il 2026 per quel passaggio. Tuttavia, l’entrata in vigore del 2 agosto 2024 darà il via a una serie di disposizioni importanti. In 6 mesi, ad esempio, arriverà un divieto relativo ai sistemi IA con rischio inaccettabile, arrivando poi all’applicazione di codici di condotta – prevista tra 9 mesi. Alla scadenza dei 12 mesi, invece, i produttori di modelli IA generali, ad esempio ChatGPT, dovranno conformarsi ai requisiti di trasparenza e dimostrare che i loro sistemi sono sicuri in un modo facilmente spiegabile agli utenti.

Per l’applicazione dell’intero regolamento per tutte le categorie di rischio potrebbero volerci anche 36 mesi, ma quel che è chiaro è che l’UE fa sul serio e che i prossimi anni saranno importanti per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

