Lago Trasimeno a -154 centimetri: l’intervento per salvarlo

È in atto un’allerta per il livello del Lago Trasimeno, che sta vivendo una crisi senza precedenti con un abbassamento a -154 cm rispetto allo zero idrometrico, segnando una perdita di 14 cm rispetto all’anno precedente. Cristian Betti (Pd), durante l’Assemblea legislativa dell’Umbria, ha sollevato l’importanza di interventi urgenti per garantire la sopravvivenza del lago e supportare l’economia locale che da esso dipende. Betti ha messo in evidenza che l’azione della Giunta regionale, sotto la direzione degli assessori Simona Meloni e Thomas De Luca, si sta orientando verso la risoluzione della crisi idrica e ambientale del lago attraverso la DGR n.101 del 12/02/2025, che include un’analisi dettagliata della situazione e propone svariate misure strategiche per affrontare l’emergenza. Tra queste: l’adduzione delle acque, i dragaggi, il controllo delle chironomidi e il sostegno alle attività economiche locali. L’assessore Meloni ha evidenziato la necessità di “una terapia d’urto” per prevenire ulteriori emergenze, sottolineando che servono operazioni di pulizia delle sponde e dragaggi per migliorare anche la navigabilità del lago. Questa iniziativa sarà vantaggiosa non solo per l’ambiente, ma anche per le isole, che ospitano beni pubblici e privati significativi. L’esigenza di un intervento rapido e efficace è fondamentale per fronteggiare la crisis attuale e proteggere il patrimonio ambientale e culturale del Lago Trasimeno e le comunità circostanti.