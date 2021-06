E’ entrato in acqua dopo pranzo, forse – hanno riferito alcuni testimoni – per aiutare alcuni bambini in difficoltà nelle acque del lago Maggiore, a Baveno. E’ annegato così, davanti alla foce del fiume Selva Spessa, sotto gli occhi della sua famiglia, l’uomo che i soccorritori dei vigili del fuoco e del 118 hanno ritrovato ormai morto poco dopo le 14 di questo pomeriggio. L’annegato si chiamava Felipe Thomazelli, 31 anni, di Stresa. Ad assistere alla tragedia sono stati la compagna e due dei suoi tre figli, di 8 e 11 anni.

I soccorsi sulla riva del lago (da La Stampa Vco)

Thomazelli, secondo una prima ricostruzione, si era tuffato ma dopo pochi istanti i famigliari non lo hanno più visto e hanno dato l’allarme chiedendo l’aiuto del bagnino della spiaggia privata non lontano dal luogo in cui lo hanno visto immergersi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Verbania che ora indagano per ricostruire quello che è accaduto. I soccorritori del 118 hanno provato a lungo a rianimare l’uomo ma non sono riusciti a salvargli la vita.