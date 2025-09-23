Lago Film Fest: Rinnovare la Cultura Cinematografica Italiana

Il Lago Film Fest ha presentato ufficialmente “Piattaforma Lago”, un progetto culturale che combina festival, residenza e produzione, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Questo modello, che si basa su vent’anni di esperienza, è diventato un importante punto di riferimento per professionisti e appassionati di cinema, a livello locale e internazionale.

Viviana Carlet, fondatrice del festival, insieme a Emiliano Bernardi, presidente della Pro Loco Revine Lago, ha spiegato come il Lago Film Fest si sia trasformato in un ecosistema culturale che va oltre il festival stesso, con residenze artistiche e iniziative attive per tutto l’anno, creando un forte impatto sulla comunità.

Per assicurare la sostenibilità futura, è necessario un accordo strategico tra il Comune e la Regione. Durante i saluti istituzionali, il Consigliere regionale Roberto Bet ha messo in luce come il Lago Film Fest rappresenti non solo un evento, ma una comunità creativa che merita un sostegno economico stabile. Anche il Sindaco di Revine Lago, Massimo Magagnin, ha sottolineato l’importanza della cultura per lo sviluppo del territorio.

“Piattaforma Lago” comprende diversi progetti, tra cui il Lago Film Fest, che sarà Capitale Europea del Cinema Indipendente, ospitando film da 52 paesi. Federica Pugliese, co-direttrice artistica del festival, ha evidenziato come l’edizione attuale sia riuscita a combinare innovazione cinematografica e accessibilità.

Milena Lamendola, responsabile dell’audience development, ha presentato progetti inclusivi come Signplicity, dedicato alla cultura sorda, e attività come Cineterme. La Lago Film Residency ha accolto registi internazionali, tra cui Viv Li e Francesco Sossai.

Viviana Carlet ha ribadito l’importanza di un sostegno stabile per garantire il futuro del festival, che nel 2026 subirà una trasformazione, ma continuerà a esistere. Emiliano Bernardi ha ricordato il ruolo della Pro Loco nel valorizzare il territorio e promuovere la crescita culturale della comunità.