Lago di Como: Meta Imperdibile per l’Estate 2024!

Il turismo in Italia sta vivendo un periodo di fluttuazioni, con particolare attenzione alle mete estive. Secondo un’indagine di Coldiretti/Ixè, circa 6,8 milioni di italiani hanno scelto giugno per le proprie vacanze, segnando una diminuzione del 3% rispetto allo scorso anno, influenzata da incertezze economiche e internazionali. Nonostante ciò, il Lago di Como si conferma come una delle destinazioni più ambite del Nord Italia.

Durante il mese di giugno, le tariffe per gli alloggi si rivelano vantaggiose, con sconti che possono arrivare fino al 25% rispetto all’alta stagione, creando un’opportunità per risparmiare. Queste partenze anticipate non solo offrono vantaggi economici ma permettono anche di evitare la folla nelle località turistiche.

Le preferenze di viaggio degli italiani evidenziano il mare come meta principale, seguita da campagna, parchi naturali e montagna, mentre le città occupano una posizione più bassa. Tra le opzioni di soggiorno, alberghi e appartamenti in affitto restano le scelte più popolari, seguite da case di parenti e bed and breakfast. Un interesse crescente è riscontrato nel settore agrituristico, in sintonia con l’andamento positivo primaverile.

Il turismo esperienziale sta guadagnando terreno, con l’enoturismo in primis. I visitatori mostrano interesse per attività locali che spaziano dal wellness, come yoga e pilates, a corsi di cucina e laboratori. Anche i cammini rurali, che offrono esperienze sostenibili attraverso la scoperta del territorio, stanno acquisendo popolarità.

Nel primo quadrimestre del 2025, il turismo enogastronomico ha raggiunto un valore di 9 miliardi di euro, evidenziando come il cibo rappresenti una motivazione centrale per i viaggiatori in Italia. In particolare, il turismo enogastronomico sta diventando un importante strumento di valorizzazione per i prodotti locali nelle province del Lago di Como, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale della regione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: lecconotizie.com