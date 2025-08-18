Lago di Como, lusso e prezzi da capogiro per il relax

Sul lago di Como sono presenti stabilimenti balneari che offrono un’esperienza di lusso, con aree riservate, servizi personalizzati e panorami straordinari. Chi opta per queste strutture cerca relax, privacy e comfort, ma deve essere pronto a pagare costi superiori alla media. Le località più ricercate sono quelle direttamente affacciate sull’acqua, i cui prezzi possono sorprendere anche i visitatori abituali del lago.

Per esempio, prenotando online al Victoria Beach di Menaggio, il costo di un ombrellone con due lettini nella zona esclusiva chiamata Red Carpet parte da circa 191 euro, che include un costo di servizio di circa 11 euro. Se si desidera anche un parcheggio riservato, il prezzo sale a oltre 254 euro, mentre l’aggiunta di un armadietto porta il totale a circa 271 euro. Questi costi, però, includono vari servizi, come frutta fresca e acqua.

Durante le giornate di punta dell’estate, come Ferragosto, i prezzi schizzano verso l’alto. Per la stessa postazione in prima fila, il prezzo sale a 318 euro, mentre con parcheggio riservato arriva a oltre 424 euro. Aggiungendo un armadietto, il costo finale supera i 450 euro, dimostrando come le giornate più richieste possano diventare un significativo investimento.

Lo stabilimento offre anche opzioni più accessibili, come le aree Diamond, Gold e Silver, con tariffe più contenute ma comunque con accesso ai servizi principali. Queste scelte sono ideali per chi desidera godersi il lago di Como senza affrontare i costi delle prime file.

Il Victoria Beach di Menaggio rappresenta un simbolo del lusso balneare sul lago di Como, combinando natura, comfort e servizi esclusivi, rendendolo un luogo ambito da turisti e residenti. Tuttavia, i prezzi sollevano interrogativi su quanto si sia disposti a spendere per un po’ di relax.