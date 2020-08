Sono ore di apprensione a Barrea per un 40 enne straniero che è finito nel lago senza più riemergere. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio quando l’uomo si trovava sul posto con la famiglia, sembra su un canotto insieme ai bambini di 9 e 10 anni. Da quanto si è appreso l’uomo sarebbe scivolato o avrebbe deciso di fare un bagno, finendo in acqua in un punto del lago artificiale profondo e roccioso. L’allarme è stato dato dai familiari. Sono attive le ricerche con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sono impegnati nelle operazioni di recupero insieme ai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro.