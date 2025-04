L’agnellino Wonky nato con il collo storto

La storia di Wonky, un agnellino nato con il collo storto e un’andatura traballante, dimostra che non bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà. Originario delle isole Ebridi in Scozia, precisamente a Tiree, Wonky ha sempre faticato a camminare a causa di un grave difetto fisico che lo costringe a muoversi in modo insolito. La sua particolarità, tuttavia, è diventata la causa della sua celebrità, attirando l’attenzione di molti utenti sui social media.

A prendersi cura di Wonky sono stati dei produttori di thè, che lo hanno trovato e hanno cominciato a condividere la sua storia su Instagram. Grazie al loro impegno, l’agnellino è diventato un simbolo di speranza e resilienza, attirando il supporto di tanti che hanno fatto il tifo per lui. La sua vita, inizialmente segnata da difficoltà, ha cominciato a migliorare grazie all’amore e alla dedizione della sua padrona, Rhoda Meek, che lo ha seguito sin dalla nascita.

Inizialmente, Wonky non riusciva neppure a mantenersi in piedi, ma con il passare del tempo e il sostegno della sua padrona, ha registrato progressi significativi. Attualmente, riesce a camminare molto meglio e il suo collo sta lentamente assumendo una posizione sempre più normale. Il nome “Wonky”, che significa “traballante” in inglese, rispecchia la sua difficoltà iniziale ma anche la sua sorprendente volontà di vivere. Oggi, saltando e correndo con i suoi simili, Wonky rappresenta un esempio di come l’amore possa superare le avversità.