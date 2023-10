L'Agenzia Spaziale Italiana porta i nanosatelliti alla Maker Faire Rome

Tecnologia e nanosatelliti in mostra allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana presente all’edizione 2023 del Maker Faire Rome, la fiera dell’innovazione al via dal 20 al 22 ottobre a Fiera di Roma. La manifestazione, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, su licenza e con la collaborazione di Make Community LLC, occuperà tutto il fine settimana nelle agende di appassionati di tecnologia, nativi digitali, scuole, università e curiosi di ogni età pronti a fare un salto nel futuro. L’ASI parteciperà all’evento con un proprio stand incentrato sul programma Alcor, dedicato ai nanosatelliti, con un ospite speciale: l’Engineering Model Astrobio cubesat. Il modello espositivo e dimostrativo è messo a disposizione dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza (SIA) che parteciperà all’evento congiuntamente con ASI, e insieme al proprio personale, offrirà supporto per gestire le prove di assemblaggio e disassemblaggio e le simulazioni software. Lo spirito della manifestazione, giunta all’undicesima edizione, è quello di diffondere la cultura dell’innovazione in modo pratico e coinvolgente, attraverso una connessione virtuosa con gli innovatori, i creativi, le startup, le università e gli istituti di ricerca presenti attraverso un ricco programma di presenza espositiva, talk, workshop e attività di formazione.