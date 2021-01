L’orizzonte delle certezze è davvero molto breve: cinque giorni. Da oggi e fino a domenica 10 gennaio tutti gli italiani, in qualsiasi regione si trovino, dovranno rispettare le stesse regole. Ovunque ma diverse giorno per giorno. Un vero rompicapo in cui vi aiutiamo ad orientarvi con questa guida con l’avvertenza che da lunedì si cambia ancora, questa volta regione per regione. Ma per sapere quali saranno le nuove regole bisognerà attendere venerdì quando, in base al nuovo monitoraggio sulla situazione dei contagi dell’Istituto superiore di sanità, il ministro della Salute Speranza firmerà l’ordinanza che sancirà il cambio di zona, gialla, rossa o arancione, per ciascuna regione. E con parametri più rigorosi visto che, nell’Italia oggi tutta gialla, per retrocedere a zona arancione basterà avere un indide di contagio pari a 1 ( e non più 1,25) e per la zona rossa sarà sufficiente l’Rt a 1,25 e non più a 1,50 come oggi. Dunque nuove restrizioni in vista che verranno poi recepite dal nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Intanto, ecco il calendario aggiornato da qui al 15 gennaio.

Mercoledi 6 gennaio, Epifania

Spostamenti

E’ l’ultimo giorno delle festività natalizie, rosso in calendario e rosso di fatto in tutta Italia. Vietato muoversi dalla propria regione, dal proprio comune, da casa propria. Solo poche eccezioni tutte da giustificare con l’autocertificazione da portare sempre con sè o che verrà fornita ad un eventuale controllo delle forze dell’ordine. Come sempre, ci si può spostare per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione ma anche per raggiungere il partner convivente nella casa di comune abitazione se questa si trova in un comune diverso da quello di residenza. E sempre è consentito spostarsi per lavoro o motivi di salute e necessità. Altre due eccezioni ai divieti: ci si potrà muovere, non più di due persone con eventuali minori di 14 anni o persone disabili a carico, per andare a trovare amici o familiari nella propria regione, per andare nelle seconde case, insieme con il proprio nucleo familiare e nella propria regione. E ancora, per chi abita in un centro con meno di 5.000 abitanti, è consentito spostarsi in un raggio di 30 chilometri ma non verso un comune capoluogo. Naturalmente è consentito uscire da casa per andare nelle attività aperte, per fare attività motoria nelle vicinanze di casa o attività sportiva, da soli. Ed è sempre in vigore il coprifuoco, dalle 5 alle 22.

Bar e ristoranti

Aperti ma solo per asporto ( fino alle 22) e domicilio. Dunque si può andare al bar, prendere un caffè, ad esempio, ma si dovrà consumarlo fuori e non nelle vicinanze del locale dove è proibito sostare.

Negozi

Le regole sono quelle della zona rossa. E dunque supermercati e alimentari aperti così come i negozi che vendono beni ritenuti di prima necessità, dalle farmacie alla parafarmacie, dalle librerie alle cartolerie, dai negozi di intimo alle ferramenta, da quelli sportivi ai negozi di giocattoli alle tabaccherie. Ma è anche un giorno rosso in calendario e dunque molti degli esercizi commerciali resteranno chiusi e molti alimentari apriranno solo per la mezza giornata. Chiusi comunque i centri commerciali e chiusi parrucchieri e barbieri.

Giovedi 7 gennaio- venerdi 8 gennaio

L’Italia torna tutta in giallo per 48 ore ma è un giallo “rafforzato” che, a differenza di quanto fin qui è stato per le regioni gialle, prevede il blocco della mobilità tra le regioni.

Spostamenti

Ci si sposta liberamente ma solo all’interno della propria regione. Per valicare i confini regionali bisognerà autocertificare un valido motivo: come sempre, il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione anche per raggiungere il partner convivente nella casa di comune abitazione se questa si trova in un comune diverso da quello di residenza. Consentito spostarsi per lavoro o motivi di salute e necessità. Coprifuoco sempre in vigore, ancora dalle 5 alle 22.

Scuole

Materne, elementari e medie

Sabato in classe regolarmente per chi non osserva la settimana corta, tranne che in Campania dove ancora le aule saranno aperte solo per i piccoli alunni delle materne e dei primi due anni della scuola primaria.

Licei e Istituti superiori

Ancora un sabato di didattica a distanza per tutti gli alunni delle superiori in qualsiasi regione.

Tutti in classe i più piccoli. Finite le vacanze natalizie confermato il rientro con lezioni in presenza. Ovunque tranne che in Campania dove il governatore Vincenzo De Luca ha disposto un ulteriore rinvio: materne e le prime due classi delle elementari torneranno a scuola lunedì 11, le altre classi delle elementari dovranno aspettare il 18 mentre per le medie lo slittamento in Campania è al 25.

Licei e Istituti superiori

Ancora rimandato ovunque il ritorno alle lezioni in presenza. I ragazzi più grandi riprenderanno le lezioni ovunque con la didattica a distanza.

Bar e ristoranti

Con tutta Italia in regime di zona gialla, bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie possono riaprire ma fino alle 18, orario dal quale tornerà ad essere consentito solo l’asporto ( fino alle 22) e il domicilio. Ma molti hanno già fatto sapere che resteranno comunque chiusi. I rappresentanti di categoria hanno spiegato che per la maggior parte delle attività è antieconomico riaprire per sole 48 ore visto che poi già da sabato 9 gennaio dovranno tornare a chiudere.

Negozi

Tutti aperti senza alcuna distinzione fino alle 20 ( l’apertura allungata alle 21 era prevista solo per le festività natalizie. Aperti anche i centri commerciali. Alimentari e non, attività di ogni genere osserveranno i normali orari previsti dai comuni in cui si trovano.

Palestre, musei, cinema, teatri

Ancora tutto chiuso, come per altro era già prima dell’entrata in vigore delle restrizioni per il periodo natalizio. E la previsione è che rimarranno chiusi almeno per tutto il mese di gennaio.

Sabato 9 gennaio/ domenica 10 gennaio

Tutta Italia segue per il weekend ( e si prevede sia così per tutto gennaio) le regole della zona arancione

Spostamenti

Vietato muoversi dalla propria regione e dal proprio comune. Solo poche eccezioni tutte da giustificare con l’autocertificazione da portare sempre con sè o che verrà fornita ad un eventuale controllo delle forze dell’ordine. Come sempre, ci si può spostare per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione ma anche per raggiungere il partner convivente nella casa di comune abitazione se questa si trova in un comune diverso da quello di residenza. E sempre è consentito spostarsi per lavoro o motivi di salute e necessità. Altre due eccezioni ai divieti: ci si potrà muovere, non più di due persone con eventuali minori di 14 anni o persone disabili a carico, per andare a trovare amici o familiari nella propria regione, per andare nelle seconde case all’interno della regione, insieme con il proprio nucleo familiare. E ancora, per chi abita in un centro con meno di 5.000 abitanti, è consentito spostarsi in un raggio di 30 chilometri ma non verso un comune capoluogo. Ed è sempre in vigore il coprifuoco, dalle 5 alle 22.

Scuole

Materne, elementari e medie

Bar e ristoranti

Aperti ma solo per asporto ( fino alle 22) e domicilio. Dunque si può andare al bar, prendere un caffè, ad esempio, ma si dovrà consumarlo fuori e non nelle vicinanze del locale dove è proibito sostare.

Negozi

Le regole sono quelle della zona arancione. E dunque tutti i negozi aperti, secondo i normali orari previsti dai Comuni nei giorni festivi e prefestivi. Restano invece chiusi i centri commerciali.

Da lunedì 11 a venerdi 15 gennaio

Ancora nessuna certezza se non che si tornerà alla divisione dell’Italia in zone, gialla, arancione e rossa per il momento e che dunque i cittadini dovranno rispettare le regole a seconda del colore della regione in cui si trovano. Colore che verrà deciso solo venerdì 8 sulla scorta dei dati dell’ultimo monitoraggio della situazione epidemiologica. Alcune cose però si sanno già. Eccole.

Spostamenti

A prescindere dal colore della regione in cui ci si trova resteranno vietati gli spostamenti da una regione all’altra se non con le eccezioni già note. Per il resto chi si troverà in una regione rossa dovrà autocertificare qualsiasi spostamento non necessario, chi in zona arancione potrà muoversi ma solo all’interno della propria regione, come anche chi in zona gialla.

Scuole

Materne, elementari, medie

Si va avanti con le lezioni in presenza. In Campania ritornano in classe anche gli alunni di terza, quarta e quinta elementare.

Licei e Istituti superiori

Lunedì 11 al momento è la data prevista per il rientro in classe, al 50 per cento, degli alunni delle superiori nelle regioni gialle e arancioni. Le regioni che dovessero trovarsi in zona rossa in quella data invece dovranno continuare con la didattica a distanza. E in Dad dovrebbero rimanere anche gli alunni delle superiori di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche (il cui rientro è previsto solo l’1 febbraio), Sardegna ( dovrebbero rientrare il 15) e Campania ( rinvio al 25). Il governo però ha chiesto ai governatori che hanno emesso già i provvedimenti in questione di uniformarsi alle scelte nazionali, dunque non c’è ancora alcuna certezza.

Bar e ristoranti

L’unica certezza è che, chi sarà aperto, dovrà osservare l’orario fino alle 18, ma per sapere se nella propria regione sarà possibile andare al bar o a pranzo fuori bisognerà attendere venerdì la nuova mappa a colori dell’Italia. Chi è in zona gialla avrà bar e ristoranti aperti, mentre in zona arancione e rossa si potrà contare solo sull’asporto ( fino alle 22) e sul domicilio.

Negozi

Anche qui bisognerà attendere il monitoraggio di venerdì. Negozi regolarmente aperti solo in zona gialla e arancione mentre chi sarà in zona rossa potrà usufruire solo di alimentari, supermercati e negozi di genersi di prima necessità ma anche di parrucchieri e barbieri.