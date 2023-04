L'Agcom approva le linee guida sui diritti tv della Serie A a 5 anni

Rilevata la necessità di considerare le potenzialità dei pacchetti dei diritti ed eventuali nuove licenze in futuro

In una nota l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le linee guida che disciplinano la commercializzazione dei diritti di trasmissione del campionato di calcio della Serie A per le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 e 2028/29.

L’Agcom ha chiarito poi che le disposizioni presentano: “analogo contenuto rispetto a quelle approvate con delibera 423/22/Cons e valevoli per un solo triennio, eccezione fatta per la possibile durata dei contratti”.

Le osservazioni dell’Autorità

Le valutazioni dell’Agcom hanno riguardato l’estensione delle licenze a 5 anni, con la necessità di considerare le potenzialità dei diritti in fase di commercializzazione, allargando le facoltà dei licenziatari dal punto di vista tecnologico, editoriale e commerciale, con la previsione di eventuali nuove licenze.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nota anche come tutto ciò possa avvenire per l’arrivo di possibili modalità innovative di fruizione dei contenuti.