Laganja Extranja di RuPaul’s Drag Race ha fatto coming out come donna transgender. Una confessione fatta ad Entertainment Weekly e maturata per ben 10 anni, prima di capire ed affrontare il percorso ormonale.

“Ci sono così tante altre donne intorno a me che mi hanno ispirato a farmi avanti oggi, ed è grazie alla loro lotta che sono davvero in grado di farlo e dire che sono nervosa, ma non sono spaventata. Non vivrò più la mia vita nella paura”.

Laganja Extranja ha partecipato alla sesta edizione di RuPaul’s Drag Race (quella vinta da Bianca Del Rio). OKUUURRRR!



Sono 13 le drag queen transgender viste in RuPaul’s Drag Race

Nel corso delle 13 stagioni di RuPaul’s Drag Race hanno partecipato alla gara molte drag queen che successivamente hanno intrapreso il percorso di transizione. In totale sono state ben 13. La prima a farlo è stata Sonique, la fan di Madonna che ha partecipato alla Season 2. Durante la sua stagione Sonique ha confessato che i suoi genitori l’avevano costretta a fare il militare per cercare di renderla più maschile. Dopo il reality ha intrapreso il percorso di transizione ed ora è una splendida donna. Da transgender ha partecipato pure allo spin off RuPaul’s Drag Race Holi-slay Spectacular.

La seconda drag queen ad aver fatto coming out come donna MtF è stata Carmen Carrera (che è senza dubbio la più famosa del gruppo), seguita dalla mia amata ‘Who The F*ck Is Heather?’, Stacy Layne Matthews, entrambe della Season 3. Quest’ultima è tornata on stage dopo il coming out per un cameo in All Stars. Durante la Season 4, invece, abbiamo imparato a conoscere altre tre drag che anni dopo il reality hanno iniziato la transizione: la piccola Kenya Michaels, Jiggly Caliente (‘May I Call You Jiggly?’) e Lashauwn Beyond (‘This Is Not RuPaul’s Best Friend Rice!’).

L’anno successivo ha partecipato Monica Beverly Hillz che ha fatto coming out come donna transgender durante la race, mentre anni dopo è stata la sua collega della Season 5 Honey Mahogany a farlo. Anche nella Season 6 hanno partecipato tre drag queen che a posteriori hanno intrapreso il percorso di transizione: Miss Absolutely Gia Gunn (che ha partecipato da donna MtF ad All Stars 4), Kelly Mantle ed ora anche Laganja Extranja.

Bisognerà saltare di tre stagioni ed arrivare alla Season 9 per incontrare l’ultima donna transessuale ad aver partecipato alla race, sto parlando di Peppermint. Nella 13^ stagione, invece, ha partecipato il primo FtM della storia, Gottmik.