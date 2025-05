L’affronto del vescovo accusato di pedofilia: la sanzione di Papa Francesco

Nei giorni che precedono il Conclave, il cardinale cileno Juan Luis Cipriani Thorne ha suscitato scandalo. Nonostante fosse stato sanzionato da Papa Francesco per accuse di pedofilia, Cipriani si è presentato in Vaticano vestito da cardinale, un gesto considerato un affronto. Il suo comportamento ha imbarazzato l’ambiente vaticano, appena prima dell’inizio del Conclave il 7 maggio.

Cipriani, arcivescovo emerito di Lima, indossava abiti cardinalizi nonostante la proibizione di Francesco, che nel 2019 gli aveva vietato di indossare le insegne cardinalizie, fare dichiarazioni pubbliche e partecipare a un conclave. Questa decisione era motivata da accuse ritenute credibili di abusi su minori, verificatesi negli anni Ottanta. La sua presenza ha suscitato reazioni negative tra i suoi confratelli, ma non sono state sollevate obiezioni ufficiali nelle congregazioni preconclave.

Il portavoce vaticano ha chiarito che l’invito era stato esteso a tutti i cardinali, e che le scelte spettavano a loro. Cipriani ha giustificato la sua presenza sulla base di una norma che consente l’uso della talare durante le riunioni, affermando di non violare le restrizioni imposte. Resta comunque controversa la scelta di mostrarsi in un momento così delicato per la Chiesa.

Cipriani, il primo cardinale dell’Opus Dei nominato da Giovanni Paolo II, ha sempre professato la sua innocenza, negando di aver mai abusato di minori. Tuttavia, le sue affermazioni sono state censurate anche dal suo successore, Mons. Carlos Castillo. Cipriani ha spesso criticato Papa Francesco per non averlo ascoltato o difeso.