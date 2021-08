Gli autori di “Gomorra” pensavano a lei quando disegnarono il personaggio di Annalisa Magliocca detta Scianel, la spregiudicata lady camorra che gestiva traffici illeciti e risolveva conflitti criminali alternando la violenza alla diplomazia. Dimenticate però i capelli biondo platino e la potente interpretazione dell’attrice Cristina Donadio. Maria Licciardi, la capoclan dell’Alleanza di Secondigliano arrestata dai carabinieri del Ros mentre, all’aeroporto di Ciampino, stava per imbarcarsi con in tasca un biglietto di sola andata per Malaga e seimila euro in contanti, è una donna che preferirebbe passare inosservata.