Nuovo episodio di ‘Io e la mia ossessione popstar edition‘. Azealia Banks negli ultimi 7 anni ha attaccato decine di volte Lady Gaga e Lana Del Rey e in questi giorni è tornata alla carica. Se nelle scorse settimane se l’è presa con Lana dandole della “grassa dipendente dagli psicofarmaci”, ieri ha vomitato cattiverie sulla Germanotta.

“La verità è che ci siamo persi così tanti momenti fashion di Melania Trump. Lady Gaga? Quella cocainomane ha fatto una canzone con R Kelly, che ha messo incinta una quindicenne e ha torturato innumerevoli altre donne nere. Il brano che lei ha fatto con quel molestatore è Do what you want with my body. Capite? “Fai quello che vuoi con il mio corpo”. E voi tutti avete quella faccia quando lei è apparsa fasciata in quell’abito Schiaparelli e sembrava una matrona. Poi ha fatto un video instagram su cavolate, su come i bianchi devono assumersi la responsabilità?

Eppure l’alta moda si è spesso rifiutata di vestire Melania Trump, che non ha fatto niente di male

Possiamo ricordare il modo in cui Gaga è stata così infastidita dall’eccellenza di Laurie ann Gibson, che l’ha licenziata e l’ha incolpata di un ‘cattivo atteggiamento’ come motivo per non lavorare più con lei? E poi invece lavora con R Kelly? Mi dispiace cary miei gay, ma Melania è migliore di Lady Gaga in salute, fitness e fashion”.