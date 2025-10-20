15.5 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Musica

Lady Gaga trionfa a Milano con il Mayhem Ball Tour

Da stranotizie
Lady Gaga trionfa a Milano con il Mayhem Ball Tour

È iniziato con un ritardo di quasi 45 minuti il primo dei concerti del ‘Mayhem Ball Tour’ di Lady Gaga al Forum di Assago di Milano, con un pubblico entusiasta che riempiva ogni angolo del palazzetto. Lo spettacolo, che si replica il giorno successivo, è un grande evento venduto da tempo, composto da quattro atti e un finale, in cui la popstar si esibisce nelle sue diverse versioni: la Mistress of Mayhem e una Gaga più angelica. Prima dello show, sul megaschermo, appaiono messaggi dei fan, mentre l’atmosfera è arricchita da melodie d’opera.

Lady Gaga entra in scena indossando un colletto elisabettiano e una gonna a crinolina rossa. Sul palco, l’immagine di un’orchestra accompagna il momento in cui si svela un trono con ballerini all’interno. La scaletta include brani iconici come ‘Poker Face’ e ‘Born This Way’, ma anche pezzi dall’ultimo album ‘Mayhem’.

Il ‘Mayhem Ball Tour’ è definito un capolavoro di teatro musicale pop, con una produzione elaborata che riprende elementi già visti al Coachella. Il tour celebra l’album ‘Mayhem’, che ha raggiunto posizioni di vertice nelle classifiche e ha registrato lunghi periodi in cima agli album dance ed elettronici.

L’evento è anche segnato dalla presenza di celebrità nel pubblico e dall’uso di scenografie audaci e costumi di ispirazione dark. Concludendo la stagione, Gaga si esibirà in diverse città europee, prima di chiudere l’anno con concerti in Australia e Giappone. La scaletta del concerto comprende una serie di successi che hanno segnato la sua carriera, mantenendo il pubblico coinvolto fino all’ultimo atto dello show.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Illeciti ambientali a Ponticelli e Scampia: cosa sapere
Articolo successivo
Water Guard 2 di Xiaomi, il nuovo garande contro le perdite d’acqua
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.