Lady Gaga: titolo del nuovo album e aggiornamenti sulla data di uscita

Lady Gaga è pronta a rilasciare il suo nuovo album, dopo vari progetti precedenti come “Die With a Smile” e “Joker Folie à Deux”. Sul suo sito ufficiale, è iniziato un conto alla rovescia che terminerà lunedì 27 gennaio. I fan, conosciuti come Little Monsters, hanno scoperto alcune informazioni tramite la sezione “sorgenti pagina”, che indicano una possibile data di uscita per il 13 febbraio e un titolo, “Mayhem”, che significa “caos”.

Tuttavia, TMZ ha contattato una fonte vicina a Gaga, che ha chiarito che il titolo e la reale data d’uscita non saranno rivelati fino alla scadenza del conto alla rovescia. La fonte ha confermato che la data circolante sui social è errata, quindi il 13 febbraio non sarà il giorno di pubblicazione. Non c’è però smentita riguardo al titolo “Mayhem”.

Lady Gaga ha descritto il suo nuovo progetto come frutto di mesi intensi di lavoro creativo, in cui si svegliava con melodie in testa da registrare. Ha creato numerosi brani, di cui solo alcuni saranno inclusi nell’album. Mi ha anticipato che i testi contengono elementi di oscurità, ma anche di esperienze universali. Ha paragonato il suo album a una grande festa che cambia direzione inaspettatamente; un progetto che riflette il suo amore per la musica, combinando vari generi e stili. Gaga ha espresso entusiasmo per il suo lavoro e l’importanza di avere diverse influenze nella sua musica.