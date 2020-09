Da quando si è esibita agli MTV Video Music Awards sulle note di 911, molti hanno pensato che quello potesse essere il nuovo singolo estratto da Chromatica e avevano ragione. La Germanotta ha rivelato a Billboard di aver già girato il video musicale del brano ed ha descritto il filmato come ‘psichedelico’. Stando a quanto riporta la nota rivista musicale vedremo il risultato del nuovo lavoro di Lady Gaga ‘molto presto’.

“Lady Gaga ha già girato la clip ad agosto e ci ha detto di essersi sentita davvero viva mentre era sul set, forse più viva che in ogni altra cosa fatta per Chromatica. Questo è un pezzo in cui la mente e il corpo vanno in guerra tra loro.

Le riprese le hanno richiesto alla star di rivivere il tipo di buco nero in cui si trovava quando ha scritto la canzone. Ma non è scivolata di nuovo in quel tunnel oscuro; si è scrollata tutto di dosso ed è tornata al lavoro. E questo è quello che ha detto prima di andarsene ‘La libertà per me è quando posso andare nella parte più oscura del mio cuore, visitare cose difficili e poi lasciarle indietro. Da lì al mondo e trasforma tutto il dolore in una pozzanghera d’oro’.”