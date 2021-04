Non solo Chromatica e il film House of Gucci, Lady Gaga nei mesi scorsi ha lavorato anche ad una collaborazione con la famosa azienda di vini Dom Pérignon.

La cantante di Poker Face ha studiato una campagna pubblicitaria per delle bottiglie in edizione limitata e una scultura disegnata dalla stessa Lady Gaga, insieme al suo amico artista Nick Knight. Oggi il noto marchio francese di champagne, (prodotto dalla Moët & Chandon a Épernay) ha rilasciato il video dello spot con la Germanotta. Questa pubblicità è vera arte, meglio del 90% dei video musicali prodotti negli ultimi anni (compresi Stupid Love e Rain On Me).

I can exclusively confirm from someone who worked in post production on the Lady Gaga X Dom Perignon fashion film that the Chromatica track used is “Free Woman” shot by Nick Knight! #LadyGagaXDomPerignon pic.twitter.com/6cYBvdpNvj

— The Haus News (@thehausnews) April 1, 2021