Lady Gaga è una delle più famose alleate della comunità LGBT (e l’ha dimostrato anche a Che Tempo Che Fa) e dico ‘alleata’ proprio perché non ne fa parte. Questo l’ha ribadito la diretta interessata in una recente intervista rilasciata al The Advocate per promuovere House of Gucci. La popstar ha anche dichiarato che senza la comunità LGBT+ non sarebbe la persona che è adesso.

“Mi piacerebbe dire una cosa che sento davvero. Sono una grande sostenitrice della comunità LGBTQ+ ma non parlo per loro. Quello che dirò è che non sono qui per rappresentare questa comunità perché non hanno bisogno che parli per loro. Ma sono qui per parlare sempre di ciò che è giusto e vero per tutta l’umanità. L’importante è che le persone siano amate. Vorrei che l’oppressione e l’odio fossero una cosa del passato. Ma questo richiede l’impegno di tutti noi. Quindi pur non facendone parte, supporterò sempre questa comunità. Sono qui per tifare per l’amore di ogni tipo, che ho avuto il privilegio di supportarli sin da quando ero una ragazzina. E senza la comunità LGBTQ+, non sarei quella che sono”.

Lady Gaga non fa parte della comunità LGBT?

Nonostante le bellissime parole, Attitude Magazine ha sottolineato come negli anni scorsi la Germanotta abbia più volte detto di essere bisessuale. Nel 2009, rispondendo alle domande di Barbara Walters disse: “Mi piacciono anche le donne. Sono stata innamorata solo di uomini, non sono mai stata innamorata di una donna. Però ho sicuramente avuto rapporti con donne, sì“.

Nel 2013, rivelò ad Attitude: “Sono bisessuale, l’ho già detto in passato. però non ho bisogno di dare dimostrazioni pubbliche perché le persone mi prendano sul serio“.

Probabilmente in passato Lady Gaga si sarà divertita anche con qualche ragazza, ma forse poi ha capito che questo non bastava per definirla davvero bisessuale.

