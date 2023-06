Lady Gaga sta per tornare: “Ho lavorato a della nuova musica”

Negli ultimi mesi Lady Gaga non si è fatta sentire molto sui social, ma oggi ha spiegato il motivo. La Germanotta è stata impegnata con le riprese di Joker 2, ma ha anche lavorato a della nuova musica per un progetto speciale e come se non bastasse anche al film The Chromatica Ball.

Lady Gaga revealed that she worked on new music for a special project and the existence of The Chromatica Ball Film via Instagram. pic.twitter.com/MaLPBzehUU

“Oggi volevo condividere con voi un momento più personale, so di non averlo fatto molto ultimamente e alcuni di voi desiderano davvero che condivida di più il mio processo artistico. – ha continuato Lady Gaga – Sin dalla scorsa estate ho sperimentato la mia creatività in un modo davvero speciale e privato: ho scritto e prodotto musica per un progetto speciale, mi sono preparata per mesi sviluppando il mio personaggio per Joker, ho girato Joker per molti mesi (ed è stato un periodo molto introspettivo), ho gestito la mia start-up Haus Labs, svolto attività filantropiche e inoltre ho lavorato al montaggio del film The Chromatica Ball.

Posso dire per la prima volta in molti anni che il mio amore per l’arte, la musica, la moda e il supporto alla comunità non è mai stato più appagante. Magari non condivido tanto di me stessa online come ho fatto in passato, ma spero che voi sappiate che questo periodo per me è stato estremamente curativo ed ha ricaricato il mio cuore, la mia mente e il mio corpo, ma anche la mia creatività.

Sono sicura che potrebbe sembrare strano perché non sono sempre stata così riservata, ma amo i miei fan, i miei Little Monster, così tanto e questo non cambierà mai. Non posso nemmeno descrivere quanto la nostra comunità globale mi ispiri ogni giorno a portare quanta più gioia possibile nelle vostre vite. Ecco una foto del mio lavoro sul montaggio del film The Chromatica Ball (è un fotogramma del film dietro di me): non vedo l’ora che lo possiate vedere. Grazie per essere disposti a crescere con me in modo che io possa cambiare e trasformarmi con la comunità che amo così tanto. Spero che amerete tutte le cose che ho creato per voi e spero che questo sia un piccolo promemoria della mia profonda passione e impegno per l’arte”.