Mancano tre settimane all’uscita del film che aspettiamo da più di un anno, The House of Gucci. Proprio in vista dell’arrivo della pellicola nelle sale di tutto il mondo, Lady Gaga ha già iniziato la promozione, con una doppia apparizione (roba che nemmeno la signora di Međugorje)… su Vogue. L’imperatrice di Chromatica infatti è sulle cover del numero inglese e italiano della storica rivista di moda. Intervistata da Giles Hattersley, Lady Gaga ha raccontato della fatica che ha fatto nel cercare di calarsi nei panni di Patrizia Reggiani e di quanto lavoro ci sia stato dietro.

“Ho iniziato a lavorarci tre anni fa e sarò completamente sincera e trasparente: ho vissuto come lei (come Reggiani, ndr) per un anno e mezzo. E ho parlato con il suo accento per nove mesi. Anche fuori dal set, non ho mai staccato. Sono stata sempre con lei. Era praticamente impossibile per me parlare come lei restando bionda. Ho dovuto subito tingermi i capelli, e ho cominciato a vivere in un modo per cui qualunque cosa vedessi, qualunque cosa toccassi, notavo dove e quando ci potessi vedere del denaro. Ho avuto qualche difficoltà psicologica a un certo punto, verso la fine delle riprese. Finisci per avere la sua stessa voce, per assomigliarle, sì, ma non è un’imitazione, è un divenire. Ricordo che quando abbiamo iniziato le riprese, sapevo di essere diventata lei e sapevo che la sfida più grande sarebbe stata tornare a essere me stessa. Per l’accento? Ho iniziato con un dialetto particolare che si parla a Vignola, poi ho lavorato sul modo di parlare delle classi sociali più alte, che sarebbe stato più appropriato in posti come Milano e Firenze. Nel film noterai che il mio accento è leggermente diverso a seconda della persona con cui sto parlando”.

.@LadyGaga tells @BritishVogue she began to lose touch with reality after going so deep into her role as Patrizia: “I had some psychological difficulty at one point… I was either in my hotel room, living and speaking as Reggiani, or I was on set, living and speaking as her.” pic.twitter.com/uj4iqsFkwL — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2021

Lady Gaga: “Non ho mai incontrato Patrizia”

In un’intervista di qualche mese fa Patrizia Reggiani ha bacchettato la popstar americana: “Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire a incontrarmi“.

E proprio su Vogue UK la Germanotta ha spiegato come mai non ha voluto parlare con la vedova Gucci: “Se l’ho mai incontrata? Sai, ho pensato che avrei potuto rendere giustizia a questa vicenda solo se mi ci fossi avvicinata con gli occhi di una donna curiosa, con uno spirito giornalistico, per poter leggere fra le righe di quello che accadeva nelle scene del film. E questo significa che nessuno mi avrebbe dovuto dire chi era Patrizia Gucci, nemmeno Patrizia Gucci. Per questo ho deciso di non parlarci“.

Ok non voler vedere Patrizia, ma per fare un lavoro perfetto Lady Gaga avrebbe dovuto incontrare un’altra donna…

Lady Gaga stuns for the November 2021 issue of @Vogue_Italia. 📸: Steven Meisel pic.twitter.com/5HsjlYJHgW — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2021