Lady Gaga e Ariana Grande non sono solo colleghe, il loro rapporto è andato oltre al duetto di Rain on Me e adesso le due sono anche buone amiche. L’ha già detto la cantante di One Last Time e adesso a ribadirlo è la Germanotta in un’intervista rilasciata alla CBS.

“Amo quella ragazza. Sai quanto è difficile fare un’amica in questo lavoro? Dai, in questo settore, avere un’amica donna è come guardare un maiale che vola in cielo”.

Per fortuna non ha dato la colpa ai media brutti e cattivi, perché la verità è che gli artisti (donne uomini indistintamente) amano lanciarsi shade, frecciatine velenose in video, canzoni e interviste, sono i primi ad essere in competizione per le classifiche e i numeri. Quando vengono messi con le spalle al muro però la colpa ricade sui fan, sui blogger o il mondo maschilista.

Lady Gaga oltre alle gioie di avere una nuova amica può anche festeggiare il successo di Chromatica, che è rientrato in top 5 di iTunes USA. In salita anche Rain On Me alla 26 e 911 alla 79 e Shallow alla 61 (che è in classifica da ben 2 anni).