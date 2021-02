Ieri Lady Gaga è arrivata in Italia per girare il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci. Dagli USA però arriva una notizia tremenda. Durante la notte due uomini hanno aggredito e sparato al dog sitter della popstar e poi hanno rapito due dei cagnolini della Germanotta, Koji e Gustav. Asia per fortuna è riuscita a fuggire e poco fa gli agenti l’hanno recuperata e messa al sicuro.

“Ci è stato detto che Gaga sta offrendo 500.000 dollari per riavere i suoi cani. I cani sono stati malmenati, due sono stati rapiti e uno è stato appena ritrovato. Fonti vicine a Gaga ci dicono che è estremamente arrabbiata e disperata e che sta offrendo mezzo milione di dollari a chiunque l’aiuti a riavere i 2 cani. Ci viene detto che chiunque abbia i cani o abbia informazioni può usare questa email – KojiandGustav@gmail.com – per avere la ricompensa. Il dog sitter è stato portato subito in ospedale, ma dovrebbe riprendersi”.

Non oso immaginare lo stato d’animo di Gaga in questo momento, che si trova dall’altra parte del mondo e teme per la vita dei suoi due piccoli. Speriamoc he tutto si risolova presto per il meglio.

Asia managed to run away from the scene and was later recovered by police. pic.twitter.com/kfMzwba0cF

BREAKING: Lady Gaga’s dogwalker was shot multiple times last night in Hollywood, and two out of her three French Buldogs (Koji and Gustav) were stolen in the robbery.

We’re sending love and prayers to @ladygaga and a speedy recovery to the dogwalker.

— Gaga Now ⚡️ (@ladygaganownet) February 25, 2021