Lady Gaga si esibisce davanti a 1,6 milioni di persone in Brasile: “Abbiamo creato la storia”

Dopo oltre dieci anni, Lady Gaga è tornata ad esibirsi in Brasile, esattamente sulla spiaggia di Copacabana, con un’affluenza storica di oltre un milione e sei centomila spettatori per il suo Mayhem Tour. Il concerto ha visto i fan brasiliani, noti come Little Monster, animare le strade nei giorni precedenti, con performance e tributi. Durante lo show, il pubblico ha cantato insieme ai brani iconici di Lady Gaga, creando un’atmosfera di festa e celebrazione.

Lady Gaga ha anche colto l’occasione per tenere un discorso emozionante rivolto ai suoi fan, mostrando la sua gratitudine per il supporto ricevuto nel corso degli anni. Visibilmente commossa, ha esclamato di essere onorata di essere tornata in Brasile, affermando che senza il sostegno del popolo brasiliano, quel momento speciale non sarebbe stato possibile. Ha parlato della sua lunga attesa per tornare, spiegando che aveva bisogno di tempo per guarire e fortificarsi.

Nel suo messaggio, ha espresso amore e gratitudine per i fan, esortandoli a rendere il concerto indimenticabile, promettendo di dare il massimo. La partecipazione entusiasta del pubblico, che ha cantato e ballato sulle sue canzoni, ha dimostrato la connessione profonda tra Lady Gaga e i suoi fan. Questo evento non solo ha segnato un ritorno atteso, ma ha anche creato un legame indissolubile, consolidando la reputazione di Lady Gaga come una delle artiste più amate del suo tempo.