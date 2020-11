Non solo l’attacco a Donald Trump, Lady Gaga ieri è tornata sul palco del comizio di Joe Biden a Pittsburgh in Pennsylvania per esibirsi con due suoi classici, Shallow e You & I. Ovviamente prima di mettere le mani sul pianoforte la Germanotta ha fatto un breve discorso per quello che (speriamo) sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America.

“Stasera fa freddo, siete usciti con il freddo, ma io mi tolgo lo stesso i guanti, perché è una guerra. Questa è una lotta per quello in cui crediamo, per i nostri valori. Sapete una cosa? Questo non è politico. Non si tratta di blu o rosso, di repubblicani o democratici. Questa cosa riguarda le persone, riguarda il cuore. Io conosco bene la Pennsylvania, Joe è di qui e voi avete molto cuore io lo so bene. Conosco Joe da molto tempo. Ricordo che gli dissi ‘quindi tu ti candiderai per presidente?’ Poi abbiamo parlato un po’ e lui l’ha fatto davvero. Io gli dissi ‘abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di qualcuno che ci tenga uniti in un momento difficile come questo’. Quindi domani andate a votare e ditelo alle persone intorno a voi. Qui c’è qualcuno di Lancaster? Sapete che in passato sono stata insieme ad un ragazzo di Lancaster in Pennsylvania? Non è andata bene, lo so, ma io vi amo ancora e adesso Joe è il mio Pennsylvania boy”.

E visto che she’s italian e ce lo ricorda spesso, voglio Lady Gaga in Italia quando ci saranno le elezioni e il trio delle tenebre rischierà di vincere con largo margine. Ovviamente per l’occasione niente Shallow e You & I, la Germanotta dovrà intonare la versione italiana della sua più grande hit…



Lady Gaga, il video dell’esibizione al comizio per Biden.

Lady Gaga performing “Shallow” at Joe Biden’s campaign rally! ✨ #Vote pic.twitter.com/BqReoAWls8 — ⚔️ Ryan | Lady Gaga 🏳️‍🌈 (@ryanleejohnson) November 3, 2020