Lady Gaga scende con Mayhem: copie vendute nella seconda settimana

La scorsa settimana, il nuovo album di Lady Gaga, “Mayhem”, ha debuttato al primo posto della Billboard Hot 200, vendendo circa 223.000 copie, di cui 140.000 vendute e circa 80.000 tramite streaming. Tuttavia, ha subito un notevole calo nella seconda settimana, totalizzando 76.666 copie (26.979 senza streaming), con una diminuzione del 66%. Attualmente, “Mayhem” è alla seconda posizione della Billboard Hot 200, mentre il rapper Playboi Carti occupa il primo posto con 302.000 copie di “Music”, di cui solo 10.000 senza streaming. Nonostante la mancanza di promozione adeguata, Lady Gaga, con un album di qualità, potrebbe presto tornare a esibirsi.

Lady Gaga ha descritto “Mayhem” come una riflessione sul caos personale influenzato dal mondo esterno. L’album è una narrazione di un ciclo di incubi, partendo da esperienze di auto-sabotaggio fino a raggiungere la pace finale. Rappresenta una festa caotica e inaspettata, in cui qualsiasi cosa può accadere. Parla di resilienza e della capacità di affrontare le sfide, sottolineando l’importanza del controllo sulla propria vita. In un momento di poca pace mondiale, Lady Gaga riconosce il potere della musica nel creare serenità.

Ha affermato di aver investito profondamente il suo essere artistico nel progetto, desiderando essere ricordata per il suo impegno nell’arte piuttosto che per eventi passati o travestimenti. Con “Mayhem”, ha ritrovato il suo legame con la musica, esprimendo la sua autenticità come artista.