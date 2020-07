Non solo un album appena uscito, ma pare che tra poco Lady Gaga sarà anche la testimonial del nuovo profumo di un noto marchio italiano. La fragranza in questione è Viva Voce, creata da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, in collaborazione con Valentino Beauty ed uscirà a settembre in tutto il mondo. Il volto della campagna pubblicitaria sarà proprio la nostra Germanotta.

“Lady Gaga è simbolo di libertà, consapevolezza di sé, di un cuore puro. La sua partecipazione a questa campagna eleva il potere simbolico del progetto. Lei è l’icona di una generazione. Il suo messaggio di libertà, passione per l’arte, consapevolezza di sé ed uguaglianza è il medesimo sostenuto dalla nostra comunità Valentino. Sono molto orgoglioso di averla con noi in questo progetto″, ha dichiarato Pierpaolo Piccioli.

Dopo aver lanciato The Fame (che costudisco gelosamente come una reliquia) e Eau de Gaga, la popstar questa volta presterà la sua immagine per una fragranza firmata da uno dei marchi più prestigiosi al mondo.

Secondo me Donatellà non l’ha presa bene…



Lady Gaga testimonial del nuovo profumo di Valentino Voce Viva (nessuno meglio di lei, ed ecco dov’è arrivato il vestito di piume rosa indossato alla Mostra del Cinema di Venezia. Evviva Pierpaolo Piccioli@ladygaga @MaisonValentino @ilfoglio_it — Fabiana Giacomotti (@fgiacomotti) July 10, 2020

11-time Grammy® Winner @LadyGaga will be the face of Valentino’s new fragrance #ValentinoVoceViva. pic.twitter.com/zNFvEDbQVM — Gerry Gaga (@gerrygaga28) July 10, 2020