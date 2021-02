Buone notizie, finalmente Koji e Gustav sono sani e salvi con la famiglia di Lady Gaga. Ieri notte una donna ha riportato i due bulldog francesi rapiti della Germanotta in una stazione della Polizia a Los Angeles. La signora ha dichiarato di averli trovati per strada e pare infatti che non sia collegata in nessun modo al rapimento. Adesso molto probabilmente la benefattrice riceverà la ricompensa di mezzo milione di dollari offerta dalla popstar di Rain On Me.

“Fonti delle forze dell’ordine ci dicono che venerdì sera una donna ha consegnato i cani a una stazione della polizia di Los Angeles. Ci è stato detto che i cani sono rimasti illesi e si sono riuniti con il team di Gaga. – si legge su TMZ – Le nostre fonti dicono che la donna sembra essere estranea al rapimento e afferma di aver trovato i cani e di averli portati dagli agenti. La polizia di Los Angeles sta continuando a indagare e i rapitori sono ancora in libertà. Fonti vicine a Gaga ci dicono che lei ha pianto “lacrime di gioia” quando ha ricevuto la notizia. Al momento non è chiaro se e quando alla donna verranno dati i 500.000 dollari offerti da Gaga per il ritorno dei cani. Abbiamo parlato con degli allevatori di bulldog francesi e ci hanno spiegato che i furti di questi cani sono sempre più frequenti in California. Alcuni esemplari possono valere fino a 20.000 dollari, quelli più anziani 2.000. Quindi si pensa che lo scopo fosse di rivendere i due cani. Adesso il messaggio è chiaro, dovete mettere il microchip in modo che possano essere identificati se vengono portati da un veterinario. I bulldog francesi sono piccoli, richiesti e valgono un sacco di soldi, il che mette un bersaglio sulle loro spalle”.

Sembra anche che il dog sitter si riprenderà dopo essere stato colpito da 1 colpo di pistola. L’uomo si trova ancora in ospedale, ma pare sia in buone condizioni.

