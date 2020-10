Lady Gaga era stata messa in stand by da Stefani Germanotta, ma a pochissimi giorni dalle elezioni americane è tornata per fare un appello al suo esercito di Little Monster e chiamarli al voto. Per invitare i fan a partecipare a queste elezioni, la popstar ha rispolverato alcuni dei suoi look iconici, un vero viaggio nei ricordi.

“Ciao a tutti sono Lady Gaga. Le elezioni si avvicinano, ci saranno martedì prossimo e quindi dobbiamo parlare. Un applauso e un grazie a chi ha già votato. Se avete già fatto non devo parlare con voi, ma devo farlo con chi ancora non ha votato. Con le persone indecise o con chi pensa di non votare. Forse siete stanchi o frustrati dal Covid o forse non amate i candidati, magari siete scoraggiati dallo stato del nostro paese, non credete nel voto perché non amate questo sistema. Però se volete cambiare sistema dovete partecipare a queste elezioni. A meno che non abbiate un biglietto pronto per andare in un altro paese, questa è casa vostra. Il vostro futuro è nelle vostre mani con questo voto. Se avete bisogno di un motivo per votare vi aiuterò. Vota in onore per qualcuno che ami, per chi hai perso, per chi ha meno potere. Puoi votare in anticipo, ma non in ritardo”.

Altro che i saluti della signora di Medjugorje, quando Lady Gaga ha fatto la sua santa apparizione con l’abito del Monster Ball Tour sono andato in estasi…

