Periodo d’oro per Lady Gaga, che dopo il successo di Chromatica ha confermato che reciterà nei panni di Patrizia Reggiani nel nuovo film di Ridley Scott. I suoi impegni al cinema però non si esauriranno con la pellicola sull’omicidio di Maurizio Gucci, perché stando a quanto riporta il portale Collider, la Germanotta avrebbe firmato per unirsi al cast stellare di Bullet Train. Il nuovo film di David Leitch ha come protagonista Brad Pitt, ma ci sono altri grandi nomi: da Joey King, Aaron Taylor Johnson e Zazie Beetz, a Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka e Michael Shannon.

Zak Olkewicz ha scritto la sceneggiatura, che basata sul romanzo giapponese di Kotaro Isaka ‘Maria Beetle’. La storia racconta di un gruppo di assassini a bordo di un treno a Tokyo. Ancora non è chiaro se Lady Gaga interpreterà uno degli assassini, visto che del suo ruolo non si sa ancora nulla. Una fonte però ha detto che Stefani non sarà la protagonista, ma avrà un’importanza minore rispetto a Brad Pitt.

