Lady Gaga: quando bodyguard e fan inseguirono una drag queen credendo fosse lei

Il fatto risale al 2022 ma grazie ai Reel di Instagram è tornato virale solo ora: sto parlando di quando i fan di Lady Gaga videro durante una data del Chromatica Tour una drag queen e l’inseguirono scambiandola per la loro beniamina. Ad avvalorare la loro confusione anche un bodyguard della popstar che l’ha scortata fra la folla. “Sono una drag queen” ha urlato sbigottita lei cercando di liberarsi dai Little Monsters e soprattutto da quell’uomo della sicurezza che la stava scortando senza senso.

La faccia dell’uomo, quando ha scoperto l’inganno, è stata impagabile:



Ecco il video:

Il video risale alla data di Miami, quando Lady Gaga è stata costretta ad annullare la performance di Rain On Me a causa di un fulmine che colpì l’impianto danneggiandolo.

“Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di ‘Rain On Me’ sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita”. “Non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi membro della mia crew, della mia band, dei miei ballerini”.