LADY GAGA: Pubblicati due video “Disease” e la performance di “Die with a Smile” da Las Vegas

Lady Gaga ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo, “Disease”, diretto da Tanu Muino e primo estratto dal suo settimo album in studio, in arrivo a febbraio 2025. Riguardo al brano e alla clip, Lady Gaga ha condiviso riflessioni profonde sul suo rapporto con i suoi demoni interiori, descrivendo la difficoltà di affrontare il caos e l’agitazione che la circondano, che le dà un senso di claustrofobia. “Disease” rappresenta un viaggio di autoaffermazione, dove si confronta con la sua paura e accetta la sua oscurità interiore, comprendendo che, nonostante i tentativi di allontanarsene, quei lati fanno parte di lei. Si esprime tramite la danza e la trasformazione, riconoscendo la bellezza intrinseca di queste esperienze.

In un messaggio sui social, Lady Gaga ha espresso gratitudine per il successo del brano, che è già in cima alle classifiche globali. Ha commentato l’emozione di condividere nuova musica con i suoi fan e ha evidenziato la gioia di vedere i suoi “monsters” ballare ed esprimersi. Ha promesso che c’è ancora molto da scoprire e ha ringraziato i suoi fan per il loro supporto duraturo nel corso degli anni.

Attualmente, Lady Gaga continua a dominare le classifiche mondiali con il singolo “Die with a Smile” in collaborazione con Bruno Mars, che ha raggiunto il numero uno della classifica Spotify globale, rimanendo in vetta per un tempo record quest’anno. Il brano ha mantenuto la prima posizione anche per otto settimane nella classifica Billboard Global 200, totalizzando oltre un miliardo di stream. Per celebrare il successo di “Disease”, è stato pubblicato anche un videoclip che mostra la performance di “Die with a Smile” registrata a Las Vegas.

Oltre alla sua carriera musicale, Lady Gaga è coinvolta come attrice nel film “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips, in cui recita accanto a Joaquin Phoenix. Ha realizzato la colonna sonora ufficiale del film e ha pubblicato un album ispirato al personaggio di Harley Quinn, “Harlequin”.

La sua presenza continua a essere molto forte nei social media, dove interagisce con i suoi fan, rimanendo una figura centrale nel panorama musicale e cinematografico contemporaneo.