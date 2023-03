Lady Gaga, performance agli Oscar 2023: canta senza trucco

Lady Gaga canta a sorpresa Hold My Hand agli Oscar 2023: l’artista si esibisce senza trucco e in jeans.

Alla fine Lady Gaga il palco degli Oscar 2023 se l’è preso lo stesso. La cantautrice italo-americana, che era stata una delle performer più chiacchierate della vigilia, dal momento che la sua esibizione sembrava essere saltata per impegni relativi al suo lavoro nel sequel di Joker, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio e si è presentata davanti all’Academy in versione acqua e sapone, per cantare un’intensissima versione della sua Hold My Hand, canzone simbolo del film Top Gun: Maverick.

Lady Gaga canta agli Oscar 2023

Se n’era parlato molto, di miss Germanotta. Attesa sul palco degli Oscar, la cantante sembrava aver rifiutato l’invito per i prossimi impegni professionali. Invece, ha cambiato idea all’ultimo momento e si è presentata sul red carpet vestita con un abito nero Versace impossibile da non notare.

Lady Gaga

Dopo aver sfilato sul red carpet, l’artista si è però presa un momento di gloria anche sul palco, esibendosi a sorpresa sulle note della sua Hold My Hand, ma in versione completamente acqua e sapone: t-shirt nera, jeans scusi strappati sulle ginocchia, sneakers e niente trucco. “Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te. Potresti scoprire che sei tu stesso il tuo eroe, anche se dentro sei a pezzi“, ha dichiarato la cantautrice prima di iniziare la consueta esibizione da Oscar:

Chi ha vinto l’Oscar per la miglior canzone

Se la performance della cantante di origini italiane è da brividi, come confermato dalla standing ovation da parte di tutti i presenti nel teatro, non è bastata a far cambiare idea all’Academy, che ha scelto di non premiare Gaga per la Miglior canzone originale.

A prendersi la statuetta è stato, infatti, Maragadha Mani per Naatu Naatu, canzone scritta con Chandrabose, brano inserito all’interno del film RRR. Una vittoria importante che ha tolto la possibilità di conquistare un sogno anche a Rihanna, che era invece in lizza con l’emozionante Lift Me Up.