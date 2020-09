Sono anni che Lady Gaga ripete ovunque di essere italiana quindi non poteva non parlare la lingua dei suoi nonni nello spot del profumo di un marchio italiano. Giovedì scorso abbiamo visto lo spot integrale di Voce Viva di Valentino, ma a quanto pare la Germanotta ha registrato la parte finale della pubblicità anche in italiano.

“La mia voce, la mia forza. Voce Viva è la nuova fragranza di Valentino”.

GAGA CHE PARLA IN ITALIANO SIGNORI pic.twitter.com/y8xROhrmrv — CENTODICIOTTO 🚨 (@itsbloodyj) September 18, 2020

ipnotizzata e a tratti ossessionata dall’accento robotico italiano di lady gagapic.twitter.com/SG87VarufX — chiara (@chapmns) September 18, 2020

ELA É ITALIANA: No comercial transmitido na Itália, Lady Gaga finaliza a propaganda da nova fragrância Você Viva de Valentino com um italiano perfeito. pic.twitter.com/2EqJ6tKrqc — GAGA CONTROL 🚨 (@gaga_control) September 19, 2020

Amo Gaga, ma la sua voce (viva) in questo spot mi è sembrata un mix tra un robot, Siri e Britney Spears nel 2011 nell’annuncio del suo mini concerto al Good Morning America.

Voce Viva, la descrizione di Sephora.