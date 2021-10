Lady Gaga – come molti altri artisti – è tornata ad esibirsi in totale sicurezza a Las Vegas e durante il suo ultimo concerto ha divertito il pubblico in sala proponendo una frase in italiano, imparata presumibilmente durante le settimane passate nel nostro paese per la realizzazione del film House Of Gucci, che la vede fra le protagoniste.

Una frase che la cantante crede in realtà essere in napoletano, ma in realtà l’ha pronunciata in perfetto italiano: “Che c**o succede?“.

Ecco il video:

Just a video of Lady Gaga teaching her audience how to swear in Italian 😭🤌 pic.twitter.com/zWXvaltASj — Gaga Now ⚡️ (@ladygaganownet) October 16, 2021

Lady Gaga parla in italiano, tutte le altre volte

Miss Germanotta è sempre stata orgogliosa delle sue origini italiane che ha sempre rivendicato con orgoglio. Nel corso degli anni, oltretutto, si è spesso lasciata andare a qualche parola in italiano qua e là. Le sue preferite? “Grazie”, “signora”, “ragazza”, “bellissima” ed ovviamente “bene” e “tutto bene”.

Anche recentemente Lady Gaga ha parlato italiano nello spot del profumo Voce Viva di Valentino. “La mia voce, la mia forza. Voce Viva è la nuova fragranza di Valentino”.

Lady Gaga parla in italiano nello spot di Voce Viva che andrà in onda in Italia (VIDEO) https://t.co/h1SiESkzsk — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 20, 2020

IO VIVO PER LADY GAGA CHE PARLA ITALIANO.

pic.twitter.com/mQlurpQMe7 — Martina and the diamonds (@thatbitc17mar) February 25, 2019

Gaga che parla in italiano è la cosa più tenera che vedrete oggi, io vi ho avvisato 😭😭@ladygaga #Venezia75 #LadyGaga pic.twitter.com/RNS9lj2vg6 — _franca_ 🏆🇮🇹 (@_snixx_) August 31, 2018

Domani inizia sul canale YouTube di @Eurovision una serie di speciali condotti da @NikkieTutorials

Noi ricordiamo sempre con piacere il suo video con @ladygaga che parla in italiano 🇮🇹#Eurovision #NikkieTutorials #LadyGaga pic.twitter.com/qqcSUdA3WE — EIN / Eurovision IN (@ESCitanews) May 3, 2020