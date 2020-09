Adesso è una delle regine del pop, l’artista più chiacchierata degli ultimi 10 anni, vincitrice di Grammy e un premio Oscar, ma anche Lady Gaga ha avuto un’adolescenza complicata. La cantante di Rain On Me in occasione della presentazione del libro ‘Channel Kindness, Hope, Kind, Love, Gaga’ ha ricordato di quando veniva presa di mira dai bulli a scuola. La Germanotta ha rivelato di essere stata gettata nei cassonetti ed ha anche confessato di non essere mai riuscita a difendersi.

“Ho voluto scrivere la mia esperienza in questo libro. Quello che mi è successo quando ero più piccola, prima che diventassi famosa. Quando ero ragazzina sono stata spesso vittima dei bulli. Alcuni di loro mi prendevano e mi buttavano nel cassonetto. Mi dicevano che quello era il posto a cui appartenevo e che io ero spazzatura. Mi ricordo quando succedeva, mi fermavo, mi congelavo e non sapevo cosa fare, non mi difendevo. C’erano delle ragazze delle mia scuola che ridevano, alcune di loro erano mie amiche. Per me è stata molto dura. Non sapevo come difendermi senza sentirmi in imbarazzo”.

Sensazioni comuni a molti ragazzi bullizzati: paura, profondo imbarazzo e successivamente anche la rabbia con sé stessi per non essere riusciti a reagire. Quello che sta facendo Gaga è importante, perché il bullismo o l’omofobia non sono problemi che appartengono al passato.

“They picked me up and threw me in the trash can.” Lady Gaga talks about being bullied in High School. 💔 pic.twitter.com/KR7VsYSsp2

— Pop Crave (@PopCrave) September 16, 2020