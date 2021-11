E chi la ferma più Britney Spears?! Ieri sera subito dopo aver lanciato l’arco con tutte le frecce contro Christina Aguilera, la principessa del pop ha riservato delle belle parole a Lady Gaga: “Grazie Gaga, per aver speso del tempo per dire qualcosa di così gentile. Mi hai fatta piangere, ti amo“.

La Spears si riferisce ad una parte dell’intervista rilasciata da Gaga ad ET Canada: “Il modo in cui Britney è stata trattata in questo ambiente è molto sbagliato. Il modo in cui le donne vengono trattate nel mondo musicale è qualcosa che andrebbe cambiato. Credo che lei sia davvero una grande ispirazione per tutte le donne“.

“Obrigada Lady Gaga por genuinamente tomar seu tempo para falar algo gentil, você me fez chorar, eu amo você!” – Britney Spears via Instagram ❤️ #BritneyIsFree pic.twitter.com/LrZ7A0r9Jr

Ad ogni premeire di House of Gucci i giornalisti chiedono a Lady Gaga cosa pensi della libertà ottenuta da Britney Spears. Giovedì sera sul tappeto rosso di Los Angeles la Germanotta ha anche detto che vorrebbe duettare con la collega.

“Certo che collaborerei con Britney, amo tutti i suoi lavori. Non saprei scegliere una canzone soltanto. La mia canzone preferita forse è Oops…I Did It Again. Lei mi ha ispirata molto. Tutti dovremmo essere dalla sua parte. Questo cambiamento che le è successo è grazie a lei. Sono così felice per lei e le auguro il meglio”.

“La salute mentale non dovrebbe essere usata contro nessuno. Sono contenta che possa vivere il futuro che desidera. Mi importa di lei”.

“Ero piccola e guardavo i suoi lavori, mi ha ispirata molto. Quello che le hanno fatto è orribile e sono fiduciosa che il futuro le riserverà il meglio. Sono sempre stata dalla sua parte. Faccio il tifo per lei come donna e anche perché è un’artista che ha ispirato tutte noi cantanti. […] Ho amato questa donna per tutta la sua carriera. L’ho ammirata, ho ammirato la sua forza: ha dato potere a così tante persone e lo fa ancora. Non potrei essere più felice per te oggi Britney. Non ti sei mai meritata quello che è successo, grazie a Dio oggi sei libera”.