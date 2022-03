Non avrà vinto il Golden Globe, ma ieri sera Lady Gaga si è portata a casa il premio di Miglior Attrice al New York Film Critic’s Circle Awards. La Germanotta durante l’evento ha anche annunciato che in futuro reciterà in un altro film di Ridley Scott.

“Per questo viaggio devo ringraziare Ridley Scott per essere stato il mio mentore, non vedo l’ora di lavorare con lui in un altro progetto. Questa è una promessa che ci siamo fatti l’ultimo giorno di riprese di House of Gucci. Un film non è abbastanza”.

Lady Gaga ringrazia la sua famiglia italiana ai New York Film Critic’s Circle Awards.

“La verità è che mi hanno cresciuta delle forti donne italiane, che sapevano come lottare per loro stesse. Le mie nonne italiane mi hanno insegnato ad essere forte e paziente, mia madre italiana mi ha insegnato a non avere paura. Poi c’è mia sorella, che mi ricorda sempre quanto ho dovuto essere coraggiosa E grazie al New York Film Critic’s Circle per aver apprezzato la mia interpretazione ed avermi onorata del premio di migliore attrice. Non voglio nemmeno sentirmi dire. Ringrazio la mia famiglia italiana, perché è anche grazie a loro che ho creato l’anima di questo personaggio. Queste donne mi hanno insegnato ad avere grandi sentimenti in un mondo di uomini e avere grandi sentimenti è bellissimo. Per molte persone nel mondo avere grandi sentimenti è brutto, ma non è brutto è soltanto reale. E per me che sono italiana è la base, grandi sentimenti e duro lavoro, ma anche polpette di carne. Anzi in Italia le polpette di carne non esistono, loro hanno il ragù sulla pasta. Poi ringrazio il cast di questo film ,sono tutte persone stupende e straordinarie”.