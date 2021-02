Tra poco inizieranno le riprese del film tratto dal romanzo ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ (La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia) di Sara Gay Forden e proprio per questo motivo ieri Lady Gaga è arrivata in Italia. La pellicola sarà girata tra Roma, Firenze e Milano e pare che la cantante di Rain On Me abbia già puntato una villa con vista sui Fori Imperiali dove soggiornare per queste settimane.

La Germanotta appena ha messo piene nella capitale è subito stata paparazzata ed ha anche sfoggiato un nuovo look. Gaga ha detto addio al biondo platino sfoggiato per l’Inauguration Day di Joe Biden ed è tornata al castano.

